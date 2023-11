Alejandro Alegría

Miércoles 22 de noviembre de 2023

México no está entendiendo lo que representa la relocalización, es necesario aprovechar el momento que será breve, aseguró Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al cuestionar lo que está haciendo el sector empresarial para atraer la inversión.

No estamos entendiendo la profundidad de lo que implica la relocalización , dijo la funcionaria al anticipar en el 29 Congreso del Comercio Exterior Mexicano.

Tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque va a ser una oportunidad breve, que no va a ser fácil si no sabemos aprovecharla , señaló tras comentar que las firmas extranjeras buscan invertir en México para participar en el mercado de América del Norte.

Comentó que si bien México ofrece condiciones en términos de precios, Estados Unidos también es una fuerte competencia en la relocalización.

La funcionaria criticó el papel del sector empresarial para aprovechar el nearshoring, pues Estados Unidos tiene clara su estrategia de sustitución de importaciones de países asiáticos.

Uno de nuestros grandes competidores va a ser Vietnam; si nosotros no nos ponemos las pilas rápidamente, puede convertirse en uno de los países más competitivos . Yo me pregunto si en México estamos entendiendo esta ventana de oportunidad. A veces siento que no.

En entrevista, la canciller aseguró que tanto gobierno como sector privado se están coordinando bien en el contexto de la relocalización, pero hay que hacerlo más rápido, porque hay países que nos van a salir al paso, como es Vietnam . Apuntó que las empresas deben aprovechar el momento pronto.

Oportunidad momentánea

“Es claro que el nearshoring está trayendo importantes inversiones al país. Sin embargo, no debemos olvidar que esta ventana de oportunidad no estará abierta de manera permanente y quizás es el propio Estados Unidos nuestro principal competidor para la relocalización de inversiones”, dijo Rolando Vega Sáenz, presidente de la Consejo Mexicano de Negocios (CMN) al participar en el foro organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).