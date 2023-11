Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. a34

En el mítico estadio Azteca, las ilusiones de la selección mexicana, tan poco favorecidas por la realidad de los partidos, son misterios que sólo el futbol puede entender. Si todo se ciñera a ganar torneos de segundo orden como la Copa Oro, el futuro que se avecina rumbo al siguiente Mundial podría ser menos tenso de lo que aparenta, pero está lejos de serlo. La victoria (2-0, en tiempo extra, 4-2 en penales)ante Honduras, que aseguró el boleto a la Copa América en una sufrida serie de cuartos de final en la Liga de Naciones de Concacaf, es una prueba de las alertas que existen.

Miles de aficionados que sufrieron los anteriores procesos desconfían ya no sólo del equipo nacional, sino también del entrenador, Jaime Lozano. Los silbidos recuerdan viejas tempestades, como si insistieran en quedarse allí pese al inicio de un nuevo ciclo. Esto nos debe servir para recapacitar , aseguraba don Fermín, un comerciante de playeras y artículos no oficiales que miraba desde su puesto la baja venta de boletos en las taquillas. Fue una vergüenza lo que pasó en Honduras; no hay esperanza ahora y tampoco creo que exista en un futuro .

Tri, forzado a ganar

Después de caer con estrépito en Tegucigalpa (2-0), para los mexicanos no parecía haber escalas intermedias. Era forzoso ganar por tres goles y mantener en cero su portería para evitar que la definición se extendiera a tiempos extra o penales. Los aficionados catrachos rememoraban el triunfo de 2013, como si con ello pudieran meterse en la cabeza de sus rivales. En un templo que era casi invencible en otras épocas, su selección consiguió en una eliminatoria mundialista unavictoria de gigantescas proporciones. Fue la segunda vez que se habló en el mundo de un Aztecazo.

Muy a pesar del ruido y las tensiones del exterior, el representativo tricolor entregó su empeño a dos valores fijos en ataque: Uriel Antuna e Hirving Lozano, elementos que nunca logró neutralizar la Bicolor. Sus embates a gran velocidad convertían los espacios en renglones a seguir, por eso el 1-0 parecía un fruto anticipado. Lo intentaron más de una vez con remates desde fuera del área y en jugadas de táctica fija, pero no hubo suerte.

Fue hasta que Luis Chávez, en un tiro libre pegado hacia la izquierda del portero, su sello desde el pasado Mundial, quebró el nerviosismo de sus compañeros con un golazo (43).