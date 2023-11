De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. a12

Leonardo Pérez le dio a México su primer oro en el atletismo de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. El tlaxcalteca se impuso en los 400 metros T52 con tiem-po de 1:01.72 minutos.

En una jornada donde México ascendió al quinto lugar del medallero, Pérez hizo válida su condición de medallista mundial para llevarse el título.

Afortunadamente se nos dieron las cosas. Durante la prueba me sentí bastante bien, me estuve preparando para estos Juegos desde que llegamos de Tokio. Me propuse hacer sonar el Himno Nacional y aquí se nos da , comentó.

Aunque Leonardo es medallista de los Paralímpicos Tokio 2020 y Londres 2012, el podio se le había negado en las justas continentales.

Son mis terceros Parapanamericanos, pero ésta es la primera medalla que gano en este tipo de competencias; hemos tenido malas experiencias en los anteriores. El día 23 voy a competir en 100 metros y como siempre digo: la carrera no termina hasta cruzar la meta y los sueños se cumplen, así que a seguir soñando.

En la final de 400 metros, categoría T38, Rodolfo Chessani cosechó plata, tras registrar un tiempo de 51.66 segundos. El sitio de honor fue para el estadunidense Ryan Medrano con 51.14, mientras el bronce se lo llevó el colombiano Dixon Hooker con 52.25.

Tenía muchas ganas de asistir a mis segundos Juegos, sobre todo porque es la última competen-cia importante de este año. Fue una temporada difícil, llena de obstáculos, pero no hemos perdido esa emoción y todas esas ganas de seguir compitiendo , indicó el campeón paralímpico en Tokio 2020.

Jornada dorada en la alberca

En tanto, la selección mexicana de paranatación tuvo su mejor jornada en Santiago al conseguir cuatro medallas de oro. Diego López, Nely Miranda, Ángel Camacho y Ma-tilde Alcázar fueron los protagonistas del día.

López logró el título continental al imponerse en la final de 50 metros dorso S3. El triple medallista paralímpico terminó la competencia en 47.74 segundos, mientras su compatriota Marcos Zárate cronometró 58.55 para llevarse la plata.