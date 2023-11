Abandonaron los cuerpos de él y del señor de Tacuba, que colgaron de la ceibas, y vinieron para Itzamkanac, donde los hospedaron y permanecen, según la quinta carta, hasta que construyen un puente para pasar el río y seguir su ruta hacia Guatemala y luego Honduras.

Según algunas investigaciones, Cuauhtémoc vivió como prisionero de Cortés hasta que el español fue informado de supuestos planes de iniciar una rebelión que asesinaría al conquistador y culminaría con el destierro de los colonizadores.

Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España, narró el suceso: “Sin haber más probanzas, Cortés mandó ahorcar a Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo. Antes que los ahorcasen, los frailes franciscos los fueron esforzando y encomendando a Dios con la lengua de doña Marina.

“Cuando le ahorcaban, dijo Guatemuz: ‘¡Oh, Malinche, días hacía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar y había conocido tus falsas palabras, porque me matas sin justicia! Dios te la demande, pues yo no me la di cuando a ti me entregué en mi Ciudad de México”.