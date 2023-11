Elba Mónica Bravo

Miércoles 22 de noviembre de 2023

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció la creación del bloque diamante , con el que no se permitirá la realización de actos de campaña a todos los precandidatos a cargos de elección popular ni la colocación de propaganda política; además dijo que tiene acercamiento con la dirigencia de Movimiento Ciudadano para contender por alguna posición política, que no definió.

En el salón de cabildos de la alcaldía pidió que no señalemos a Morena, cuando aquí son peores. En la alianza son peores porque no solamente hacen las cosas, (sino que) son hipócritas , al referir que los dirigentes de PAN, PRI y PRD no permitieron la competencia para la elección del candidato a la jefatura de Gobierno, y reiteró: No señalemos (a Morena) cuando aquí no hubo un proceso democrático .

Además, nuestras diputadas priístas y nuestro candidato son capaces de irse a meter a un reclusorio para pactar con los criminales , de lo cual dijo que presentará pruebas en los siguientes días.