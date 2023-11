E

l 29 de marzo pasado la joven estudiante italiana Tullia Nargiso fue elegida coordinadora de la Rete degli Studenti Medi (red de estudiantes de bachillerato). El pasado 17 de noviembre, desde la Piazza del Popolo de Roma, al adherir la red a la huelga convocada por la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), dijo: “Un gobierno que no invierte en educación no se preocupa por el futuro de su país… Este gobierno no vela por los intereses del pueblo. Lo vemos en esta ley de presupuestos: no hay nada sobre la escuela, nada sobre la cultura, nada sobre nosotros los jóvenes. ¿Es esta su escuela del mérito? ¿Es esta la sociedad que quieren construir? Hoy repetimos que el mérito sin welfare estudiantil se llama privilegio”. La sentencia, reformulada como Sin bienestar, el mérito es privilegio , ha sido repetida una y otra vez en la prensa europea.

En México el mérito es un privilegio condensado en el examen de admisión a las instituciones de educación superior públicas (IES). Esa es una realidad apenas modificada por algunas IES que no aplican ese examen, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. La Universidad de la Salud, abierta por el gobierno de la 4T, sí prevé su propio sistema condicional de mérito. El welfare que Tullia demanda consiste en laposibilidad real de todos parapoder estudiar; así, el mérito no sería privilegio. Es menester mirar que esa posibilidad para todos no depende de las IES; el mérito es privilegio debido a la desigualdad social. En México poder estudiar es un derecho, pero es preciso que todos los niños y jóvenes alcancen la posibilidad efectiva, no de ser aceptado en una IES, sino de formarse en ella. Tomará tiempo. El examen de admisión es una decisión autónoma de las IES. La eliminación del examen de admisión no puede cambiar la condición de desigualdad social que impide a todos estudiar hasta el nivel que deseen.

Autonomía es autorregulación; en el marco de las leyes orgánicas, las IES formulan las normas que rigen la vida académica: cómo se gobierna la academia y la institución, cómo se elaboran los planes de estudios, cómo se rige la carrera de los académicos, y mucho más. La autonomía constitucional protege a las IES de que sus reglas académicas sean interferidas por cualquier otro tipo de actividad política o social. Se espera que así, los productos de la academia sean óptimos. Por tanto, autonomía es responsabilidad con la sociedad.