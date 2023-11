C

omo dijo el clásico: fue un triunfo claro, contundente e inobjetable. La victoria de Javier Milei, autodenonimando anarcocapitalista (con perdón de los auténticos libertarios), en las elecciones presidenciales de Argentina, por más de 11 puntos de diferencia, es un tremendo varapalo a la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina.

En el mejor estilo de Donald Trump y Jair Bolsonaro, como si fuera profeta, Milei aseguró que Argentina ocupará el lugar en el mundo que nunca debió perder; volverá a ser potencia. Su receta para lograrlo retoma los sueños húmedos del neoliberalismo más rancio: gobierno limitado, respeto a la propiedad privada y comercio libre. Como si imitara a los viejos bolcheviques (con la dispensa de Lenin), anticipó que, como se vive una situación crítica, realizará cambios drásticos, en los que no habrá lugar para tibieza ni medias tintas. Prometió el fin del modelo empobrecedor de la casta, para terminar con inflación, estancamiento económico, falta de empleo, pobreza e indigencia. Anunció el fin de una forma de hacer política y el inicio de otra.

La primera oleada comenzó con la victoria en las urnas de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 y se siguió con los cambios de gobierno en Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Honduras. La segunda arrancó en 2018 con triunfos electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Brasil.

¿En qué se diferencian ambas oleadas? Según escribió el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera en este diario (https://shorturl.at/AY147), una “característica –entre otras– del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear nuevas. [...] No son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden”.

Los reveses que ha sufrido el progresismo en estos años muestran que –al menos en esta fase– su expansión se ha topado con pared. No se trata sólo de Argentina. Los descalabros son numerosos y relevantes. En Uruguay, en octubre de 2019, el derechista Luis Lacalle, le ganó al candidato del gobernante Frente Amplio, Daniel Martínez. En Paraguay, a pesar de las cuentas alegres de una cierta izquierda, el aspirante colorado Santiago Peña, se impuso a Efraín Alegre, del Partido Liberal, por más de 15 puntos. En Ecuador, la correísta Luisa González acaba de ser derrotada por el empresario Daniel Noboa.

En diciembre de 2022, el presidente de Perú, el maestro rural Pedro Castillo, sufrió un golpe de Estado a menos de 500 días de asumir la jefatura del Ejecutivo (https://shorturl.at/oDM05). En su lugar se impuso a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se ha mantenido en su puesto a pesar de las multitudinarias y combativas movilizaciones populares en favor de Castillo y contra el estado de excepción, y de las presiones internacionales de México y Colombia. El ex mandatario fue apresado y permanece tras las rejas hasta hoy.