os acontecimientos que comenzaron el 21 de noviembre de 2013 no sólo condujeron a un golpe de Estado y a un cambio de poder en Ucrania, sino que también se convirtieron en un catalizador de la crisis geopolítica a la que asistimos ahora. Sin embargo, conviene darse cuenta de que Occidente llevaba mucho tiempo preparándose para ello.

El 21 de noviembre de 2013 comenzaron las protestas en el centro de Kiev en respuesta a la decisión de las autoridades de suspender temporalmente la llamada integración europea de Ucrania, lo que provocó la oposición de los países occidentales, que no ocultaron su rechazo a la decisión del presidente legítimo de Ucrania Víktor Yanukóvich.

Durante tres meses, los líderes Occidentales (Unión Europea, Estados Unidos) llegaron a Kiev para lograr una revisión de la decisión, al mismo tiempo que invirtieron miles de millones de dólares en la oposición ucrania, etcétera. Luego, mediante un golpe de Estado anticonstitucional y sangriento, la llevaron al poder.

Ya en febrero de 2014, el nuevo gobierno exigió inmediatamente la abolición del idioma ruso, lo que contradecía la legislación ucrania de entonces, para expulsar a los rusos de Crimea y del este de Ucrania. Se lanzó una operación antiterrorista contra el Donbás rusoparlante, en violación de la Constitución ucrania, que prohibía el uso del ejército para cualquier fin dentro del país. Crimea quedó aislada de las comunicaciones vitales. Estas fueron las primeras acciones de las autoridades que llegaron a Kiev a través del golpe.

Posteriormente, estas personas demostraron su total afinidad espiritual con el nazismo; por ejemplo, cantaron sobre héroes que fueron colaboradores de Hitler y condenados en el Tribunal de Nuremberg.

Ni Crimea ni el este de Ucrania aceptaron tales acontecimientos y se negaron a cumplir la voluntad de los golpistas. Por esto se desató la guerra antiterrorista contra Donbás, que Rusia ha intentado durante mucho tiempo detener con todos los métodos diplomáticos disponibles. En el marco de estos esfuerzos, en febrero de 2015 se firmaron los primeros Acuerdos de Minsk. Quiero recordar que fueron aprobados unánimemente por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que aún no se han cumplido. Durante ocho años, los Acuerdos de Minsk fueron saboteados, los bombardeos de la población civil continuaron. Unas 14 mil personas han sufrido desde 2014 en Donbás. A nadie le importaba la gente. Y un poco más tarde quedó claro por qué.

El año pasado, los firmantes de los Acuerdos de Minsk, el ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, la ex canciller alemana Ángela Merkel y el ex presidente francés François Hollande, admitieron francamente que los acuerdos eran necesarios para equipar a Ucrania con más armas. Estaban tramando planes para establecer bases de la OTAN en el Mar Negro y el Mar de Azov.