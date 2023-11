dgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. 9

Tapachula, Chis., El Centro de Dignificación Humana Asociación Civil, que brinda asesoría jurídica a población migrante en Chiapas, anunció que promoverá amparos masivos para evitar las detenciones y deportaciones de extranjeros, y que éstos puedan continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

Luis García Villagrán, coordinador del organismo, explicó que abogados cobran hasta 40 mil pesos por interponer esos recursos jurídicos, pero la mayoría de las personas en situación de movilidad no pueden pagarlos, por lo que la organización los ofrecerá de manera gratuita.

El activista expuso que la frontera sur está saturada y aun cuando cientos de migrantes salen de Chiapas diariamente, también están llegando. Refirió que a finales de octubre pasado partió una caravana con 5 mil extranjeros y el sábado anterior un contingente de 3 mil personas cruzó de Guatemala a México y caminó del municipio de Suchiate a Tapachula.

Vamos a pedir a los jueces federales que los migrantes no caminen, no se arriesguen, no pierdan la vida y que no sean presa del crimen organizado, y que puedan subir a un autobús para salir de Chiapas , adelantó.

García Villagrán sostuvo que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no están resolviendo los trámites o están saturados, y obligan a los inmigrantes a caminar hacia el norte y exponerse a peligros, entre ellos acciones criminales.