Las miles de renuncias al PRI no son en vano y veremos muchas más, porque no se puede hacer buena política ni partido o construir propuestas de gobierno teniendo una dirigencia que busca someter, callar reclamos e ignorar a quien piensa distinto.

En una declaración pública la noche del viernes, Murat ofreció sus razones: No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública .

Según ha contado, en pleno recorrido de aspirantes priístas por el país, cuando se dijo que prometió un proceso interno de selección, Alito le anticipó que el PRI se inclinaría por Xóchitl Gálvez.

El sábado, el alcalde de Cuajimalpa renunció al partido y acusó que Moreno lo utilizó y le comunicó por un mensaje en WhatsApp que el candidato a la jefatura de Gobierno capitalino era el panista Santiago Taboada. “Alito, no se vale. No tienes palabra”, escribió.

En junio, renunció al PRI el ex gobernador de Hidalgo Omar Fayad; en julio, los senadores Osorio Chong, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga; el 26 de septiembre, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien cuenta que se sintió aliviado al día siguiente de su salida.