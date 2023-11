Jesús Estrada, Rubén Villalpando y Sergio Ocampo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. 5

Después de haber comenzado su precampaña en Coyuca de Benítez, Guerrero, a las cero horas del lunes, la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, viajó a Ciudad Juárez, donde encabezó un mitin en la Plaza de la Mexicanidad, que empezó con demora por la dificultad de los organizadores para congregar a los 2 mil asistentes que habían anunciado.

Las primeras horas de mi precampaña las dediqué a visitar Coyuca de Benítez, en Guerrero, donde desde hace semanas estamos trabajando como ciudadanos con toda la comunidad. La recorrimos a medianoche con nuestra Marcha de la Esperanza, porque sí hay otra. Sí se puede y sí nos merecemos un gobierno que escuche y esté de tu lado cuando más lo necesites , difundió Gálvez en su cuenta de X.