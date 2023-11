Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. 5

Boca del Río, Ver., Desde una hora antes de su llegada, el World Trade Center (WTC) de Veracruz, un espacio para unas 10 mil personas, ya estaba lleno. Acudieron morenistas, petistas y verdecologistas de esta entidad para arropar a Claudia Sheinbaum. Así, entre constantes porras y consignas de respaldo, comenzó su precampaña a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), y en su primer mensaje exhortó a recordar, sobre todo a los jóvenes que están por votar por primera ocasión, lo que fueron los gobiernos neoliberales.

En Boca del Río, y más tarde en el municipio de Medellín de Bravo, resumió cada uno de dichos sexenios, desde el de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, y los definió como gobernantes que llegaron con fraudes, que privatizaron empresas públicas, declararon la guerra dentro del propio territorio nacional y hubo más corrupción.

También, expresó algunos de sus sueños , entre ellos que vuelva a operar el tren México-Veracruz. Tomamos la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador , luego de que el mandatario se ha pronunciado por rescatar el sistema de trenes de pasajeros, sobre lo cual ayer publicó un decreto con esa ruta.

Sheinbaum arribó al WTC junto con Rocío Nahle, virtual abanderada de Morena a la gubernatura veracruzana, quien también recibió elogios de los asistentes.

En tanto, en Medellín de Bravo, donde encabezó por la tarde otro encuentro, acudió, en las primeras filas pero como uno más de los asistentes, el gobernador Cuitláhuac García, quien no subió al templete principal.

Fue ahí cuando Sheinbaum explicó su decisión de iniciar su precampaña en esta entidad: primero, porque sólo Veracruz es bello ; además, porque queremos mucho al gobernador de Veracruz , y por la presencia de la ex secretaria de Energía.

En ambas demarcaciones, la morenista recalcó que en 2024 la decisión de los ciudadanos será por la transformación o por la corrupción, y dedicó parte de su mensaje a exponer los contrastes.

“Hay que recordar –es importante por los jóvenes que no vivieron la historia previa al momento que llegó el presidente López Obrador– cuántos presidentes llegaron con un modelo que empobreció al pueblo de México, que profundizó la desigualdad. Hay que recordar, aunque no queramos porque no nos gusta, pero hay que recordarlo para saber qué hizo el gobierno de Salinas de Gortari”, agregó.