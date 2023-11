También se esgrimió el argumento que señala la popularidad de Claudia en esta ciudad, lo que no haría tan urgente su presencia aquí, pero también es muy conocida en Veracruz y en todo el país. Para eso inventó el periodo anterior en el que la difusión de su persona fue más que abundante.

Pero así no lo consideró el grupo político que impulsa a la doctora, como suelen llamarla sus cercanos, y esgrimieron razones que no son públicas para hacer a un lado la opción de la ciudad capital.

No obstante, el supuesto que explica la situación parte de la idea de que decidir por Veracruz como el lugar para iniciar la carrera formal por el gobierno del país no es otra cosa que la estrategia que han marcado los consejeros que tripulan la nave de la candidata.

Aunque el próximo domingo hará campaña en la capital del país, hay quienes quieren advertir, según ellos, que la ex jefa de Gobierno no se siente tan a gusto en las tierras donde fue electa y de donde despegó su carrera.

El hecho, que ha sorprendido a muchos, ha servido para levantar un buen número de interpretaciones. Un nutrido grupo de morenistas asegura que no hay trasfondo en él, pero hay otros que dicen que Claudia no quiso iniciar en la entidad que gobernó.

arece ironía, pero a lo mejor hay algo en el fondo, algo tan importante, tan significativo que obligó a Claudia Sheinbaum a iniciar su campaña en Veracruz y no en la Ciudad de México.

Y aunque existen restricciones por parte de los órganos electorales, ahora viene la etapa de las ideas mucho más formales; por eso la candidata deberá tener mucho cuidado con la gente que la rodea e identificar a la oposición que, aunque nadie lo crea, está dentro de Morena.

En fin, el asunto es que ya desde el inicio, con un discurso muy bien logrado, la candidata de Morena a la Presidencia de la República ha empezado a esbozar un camino del que no se despegará y que tiene como eje la honestidad, camino en el que encontrará a muchos enemigos, y ni modo, hay que decirlo, muchos de su propio partido.

De pasadita

Por cierto, ya es hora de que Morena empiece a tratar de ser un partido político y no ese objeto gelatinoso que se mueve al compás de algunas órdenes y que aglutina a los incapaces, a los ladrones, a los que no han dejado de ser lo que eran, y desde luego a una gran militancia que no se merece el contagio que puede causar esa otra cara de Morena que se ha adueñado de muchos sitios de poder.

Así las cosas, pasada la elección se tendrá que empezar a pensar en Morena y no en los comicios que tiene enfrente. Los triunfos de hoy son los fracasos de mañana si no se tiene rumbo y dirección.

Consolidar a Morena como partido político es un deber para la causa de la izquierda, que ya no puede seguir recogiendo el cascajo de otras casas. Tal vez falta el líder, tal vez es necesario hacer que Mario Delgado actúe sin la presión electoral para demostrar que sí puede. Tal vez.

