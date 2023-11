L

os grupos de derecha del mundo recibieron eufóricos el triunfo de Javier Milei en Argentina. Las primeras felicitaciones fueron de Trump, Bolsonaro y Abascal. En México se entusiasmaron con la esperanza de que pueda ocurrir un argentinazo el año próximo. Todo es posible en este ancho mundo, menos detener la muerte y no pagar impuestos (esto último de fecha reciente para acá). Sin embargo, las condiciones de nuestro país son diferentes. Siete vacunas vigentes por las que es difícil que el fenómeno Milei ocurra en nuestro país: 1. Su discurso, de alto contenido económico, atacó con violencia la inflación. En Argentina es de 140 por ciento; en México, de 4.26 anualizada a octubre. El gobierno ha invertido casi medio billón de pesos en subsidiar la gasolina para contener la carestía, además de operar el programa de 40 productos de primera necesidad. 2. El peronismo postuló a Sergio Massa, secretario de Economía del gobierno del presidente Alberto Fernández, a quienes el pueblo atribuye el fracaso económico. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, tiene una historia de éxito como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 3. El dólar en el país del sur se cotiza en mil pesos, una devaluación de alrededor de 400 por ciento. Es la moneda más débil del mundo. El peso mexicano se ha revaluado y se cotiza en torno a 17 pesos por dólar. 4. El gobierno mexicano ha desarrollado programas de apoyo a los necesitados que abarcan a más de 20 millones. Ha casi duplicado los salarios. Las remesas de nuestros paisanos no han dejado de fluir a niveles récord.

La derecha sin estrellas

5. No tienen la derecha y la ultraderecha mexicanas candidatos fuertes. Xóchitl Gálvez aparece en un segundo lugar muy lejano de Claudia y Eduardo Verástegui no ha reunido el millón de apoyos que necesita para ser registrado como candidato independiente. 6. Milei revolucionó la comunicación política, un área donde Xóchitl Gálvez tiene serias limitaciones para expresarse. Es una humorista involuntaria, pero necesita un teleprompter para hablar en serio. 7. Argentina ha dado un salto a lo desconocido con el triunfo de Milei, la desaparición del Banco Central y la dolarización (ya antes fracasó el presidente Menem) eventualmente pueden hundir al país en una mayor crisis. Su historia registra la renuncia de cuatro presidentes consecutivos. En cambio, el próximo gobierno, si gana Claudia Sheinbaum como indican las encuestas, será el segundo piso de un camino probado. Desde luego, no hay que confiarse, Acapulco es un foco rojo.

¿Quién quiere desestabilizar al instituto electoral?

Arrancaron con fuerza las precampañas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García. Son los únicos nombres que aparecerán en la boleta electoral la jornada del 2 de junio de 2024, a menos que algún candidato independiente diera una sorpresa mayúscula. Sin embargo, no todo es color de rosa. Al parecer, un grupo de consejeros del INE se ha propuesto desestabilizar el proceso. Ha saboteado el nombramiento de un funcionario clave: el secretario ejecutivo. Están desiertas varias direcciones. La presidenta, Guadalupe Taddei, propuso a Flavio Cienfuegos para ocupar el cargo. Reúne sobradamente los requisitos que marca la ley. Sin embargo, seis consejeros votaron en contra: Carla Humphrey, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Dania Ravel, Martín Faz y Arturo Castillo (¿tú también, Castillo?). Motivo: debe ser una mujer quien ocupe la posición. ¡Qué curioso! El anterior, Edmundo Jacobo Molina, no usaba faldas y lo objetaron. Votaron a favor la presidenta Taddei, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas, Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño. Se necesitaba el voto afirmativo de ocho de los 11 consejeros y no transitó la propuesta. La pregunta: ¿de dónde viene el interés de sabotear el proceso electoral desarticulando al instituto? Un sospechoso es el ex presidente Lorenzo Córdova, quien sigue con la mano metida y, al mismo tiempo, amparado en un medio de comunicación anti-4T.

