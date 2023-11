El golpe blando, una herramienta efectiva de dominio imperial

esulta complicado entender el comportamiento humano en materia de la organización social; partiendo del entendido de que libertad, igualdad y justicia son elementos básicos en la teoría y la práctica democrática, lo ocurrido antes en Chile, después en Perú y ahora, de nueva cuenta en Argentina, no se ajusta al pronóstico cuasi científico de la academia, investigación o enseñanza de las ciencias políticas y sociales.

Entristece la fragilidad ideológica, promiscuidad política y tendencia irracional a practicar un juego democrático pervertido por los intereses del capitalismo salvaje en alianza con algunas oligarquías de pueblos hermanos de América Latina.

El reciente triunfo de Milei, por voluntad de la mayoría de los argentinos, indudablemente es resultado de golpes blandos de los poderes fácticos en la región con auspicio del gobierno de Estados Unidos. Este es el punto medular del asunto, el imperio de Occidente ya no necesita golpes de Estado –derrocamiento armado– le basta manipular a los ciudadanos para lograr sus propósitos de dominio, destrucción y saqueo de riquezas en los pueblos sometidos.

Daniel Moctezuma Jiménez

El Frente Amplio carece de identidad

Los del Frente Amplio, o lo que queda, festejan todo lo que creen que los impulsará para ser grandes… algún día.

Festejan derrotas como si fueran batallas ganadas, y triunfos ajenos como si fueran propios.

La falta de identidad les hace perder la ecuanimidad, la cordura y la razón.

Pobre frente, pobre gente.

Marcos Celis Vázquez

Problemas con el medidor de agua

Rafael Bernardo Carmona, coordinador general de Sacmex:

En 2018 solicité la instalación del medidor para el departamento que habito, operación que se concretó hasta octubre de 2022. En oficinas decían que nunca encontraban a nadie en el domicilio, lo cual al menos durante el confinamiento fue mentira, porque estuve en home office poco más de dos años, tiempo en el cual jamás acudieron siquiera a tomar lectura.

Luego de que lo instalaron me informaron que la medición real saldría al segundo bimestre posterior y que por tratarse de un equipo moderno ya no requería lectura a domicilio, sino que salía en directo en el sistema.

Efectivamente, el primer bimestre de este año mi recibo ya contenía el número del equipo, el consumo real y la cuota exacta. Poco duró el gusto, porque ha vuelto a llegar el recibo con un número distinto de medidor y un consumo falso.

He ido a pagar de la manera más absurda que tienen para comprobar el consumo real. En oficinas dijeron que seguramente el medidor está ¡descompuesto! ¿Cómo es posible si es nuevo? Ah, pero eso sí, descompuesto o no, hay que hacer otro trámite para pedir revisión y no dan fecha de visita. Me lo cobran como si funcionara.