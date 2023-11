“Expondré cuáles son mis puntos de vista, luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no. Yo necesito hacer una reflexión sincera con la gente, y, además, creo que tenemos una gran ventaja: tenemos mucho banquillo, mucha gente que podría hacerlo, bastante mejor que yo.

Pero si lo tengo que ser, lo seré, porque me lo dice la gente y la gente cree que soy el mejor, pero no tengo ni excesivas ambiciones al respecto ni creo que en definitiva eso va a marcar mi trayectoria política, la cual quiero fijar en ser coherente con lo que he hecho siempre, con un proyecto nacional de siete territorios y en tratar de ser útil a la gente y al país , señaló Otegi.