Martes 21 de noviembre de 2023, p. 30

Acapulco, Gro., Familiares de los marineros desaparecidos tras el paso del huracán Otis comenzaron este fin de semana el rastreo en distintos puntos de Acapulco y la región de Costa Chica, pues consideran que han sido insuficientes los operativos de localización aplicados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Marina.

Saúl Parra Morales, quien busca a cuatro miembros de la tripulación del yate Litos, entre ellos su hermano Fernando, detalló que con sus propios recursos, familias de tripulantes de diferentes embarcaciones formaron el fin de semana brigadas de búsqueda.

Explicó que han acudido a sitios donde se han escuchado rumores de hallazgo de cuerpos o siguen la posible trayectoria de las embarcaciones por el paso del meteoro.

Los brigadistas acudieron al poblado El Arenal, en la zona rural de Acapulco, donde no encontraron vestigios de los hombres del mar o la embarcación.

Parra Morales mencionó que en un principio se descartaron rumores de que habían visto cuerpos que expulsaba el mar a la altura de Marquelia, pero ahora retomamos esos puntos . Señaló que como ahora las búsquedas son particulares, cada quien está jalando hasta donde le da el recurso, se asigna a una persona y si encuentra algo nos avisa .

Dijo que luego de que la FGE se declaró incompetente para las búsquedas acuáticas, pidieron acompañar a los rescatistas de la Marina, pero no se los permitieron.

Reprochó que aunque nos muestran sus reportes con fotografías, no nos consta que hagan los rastreos, queremos ir con ellos, pero no nos dejan, ya pasó casi un mes del huracán y no sabemos nada de nuestros familiares .

Prevén recuperación de Acapuco hasta en 15 meses

Por otro lado, prestadores de servicios de la playa Caletilla, en la zona tradicional del puerto, calcularon que la recuperación total de Acapulco luego del embate de Otis podría prolongarse hasta 12 y 15 meses.