Canturosas Villarreal se mostró contenta y confiada y destacó el apoyo de los habitantes. Siento el cariño de la ciudadanía. Me arropa mucho la gente y la verdad es que hemos hecho mucha mancuerna los pobladores y una servidora , expuso.

No es nada más los números de las encuestas, es lo que yo siento, lo que vivo, lo que día con día me transmiten los ciudadanos al andar en la calle, al saludarlos, al darme sus mensajes en las redes sociales, al estar cerquita de ellos, pues me siento muy arropada y sobre todo, muy agradecida con todo ese cariño, con todos esos consejos y los buenos deseos que me da la gente , señaló.

El registro ante Morena es parte de los requisitos para los aspirantes y será en enero cuando se oficialice la lista de candidatos que contenderán en las elecciones locales de 2024.