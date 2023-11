Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. 8

El dueto eslovaco formado por la cantante Kristin Lash y el guitarrista Jakob Grey no resistió tomarse una selfi desde el escenario montado en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), impresionados por la multitud de melómanos que acudió a su concierto el domingo pasado, como parte del 26 Festival Eurojazz 2023. La cifra oficial fue de 6 mil 696 asistentes, que se formaron con anticipación y seguían entrando incluso cuando ya estaba por terminar la actuación de Lash & Grey.

Desde el primer momento, el público se entregó ante el talento del par de jóvenes músicos. A media actuación, Lash pidió a los asistentes interactuar a modo de coro y cuando incluso alcanzaron las notas agudas, no pudo menos que exclamar: Ustedes son asombrosos . Para mostrar su agradecimiento, el dueto ofreció dos números más, de encore, ante la insistencia de los espectadores muchos de los cuales se levantaron de sus lugares en el césped para acercarse al escenario.

Me lo he pasado muy bien , externó Lash, mientras aventó besos, dio las gracias e hizo una reverencia. Era la primera vez que la pareja se presentaba en México. El día anterior habían actuado en Guadalajara como extensión del Festival Eurojazz en esa ciudad.

El programa consistió básicamente en temas de sus dos álbumes: Sleepin’ with the Lights on y Blossoms of your World, la mayoría de su autoría. En septiembre pasado sacaron a la venta los sencillos Come and Get It y How Many Days.

Tanto Lash como Grey provienen de ambientes artísticos. Mis padres son músicos clásicos, así que crecí entre grabaciones de todo tipo, incluido el jazz y la música folclórica , dijo la cantante a La Jornada.

Se conocieron en la escuela de música de Praga, donde también se adentraron en el jazz.