Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. 7

Madrid. Después de varios años de investigación y proceso, y de más de tres semanas de negociación de última hora, finalmente la cantante colombiana Shakira decidió pactar con el juez español que la investigaba por fraude fiscal y evitar así un juicio penal que de no haber llegado a este acuerdo habría iniciado ayer.

La artista latinoamericana finalmente aceptó que incurrió en un fraude fiscal de algo más de 14 millones 500 mil euros (que pagó hace unos meses), con lo que se le condenó a una pena de prisión de tres años y a una multa de 7 millones 300 mil euros. Gracias a este acuerdo, Shakira no entrará en la cárcel y ya es libre de volver a Miami, la ciudad donde reside con sus hijos desde su separación del futbolista catalán Gerard Piqué.

Shakira hizo público un comunicado en el que señaló: tengo que escoger mis batallas y la más importante ahora es hacer todo para que mis hijos tengan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone .

Sostuvo que lo único que desea en estos momentos es pasar página y que Milan y Sasha me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir .

Agregó: he llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida . Y reconoció que si decidió pactar con la Fiscalía es porque mis hijos me lo han pedido. Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que ganaríamos el juicio. Sin embargo, después de muchos años de lucha, tomé esta decisión . Aseguró que llegados a este punto tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante .

Shakira fue acusada de fraude fiscal por hechos que se remontan a los años de 2012 a 2014, precisamente cuando inició su relación sentimental con el futbolista y que provocó que se trasladara a vivir a Barcelona. A pesar de que la mayor parte del año residía en esta ciudad, no pagó los impuestos de esos tres ejercicios fiscales, alegando que por sus actividades profesionales viajaba la mayor parte del año.

Resultado de las investigaciones

Pero la investigación demostró que pasaba más de seis meses al año en Barcelona, lo que establece la ley para obligar a fijar su residencia fiscal en España. Todas las pruebas recabadas por la Agencia Tributaria española y los agentes especializados en este tipo de delitos estaban en contra de la cantante, quien, pese a todo, se empeñó en forzar el juicio penal. Pero, cuando ya estaba a punto de dar inicio, finalmente decidió pactar con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el gobierno autonómico de la Generalitat de Cataluña, que eran los que formaban la parte acusadora. Y el pacto fue la admisión y reconocimiento de la sentencia del juez y una pena de cárcel de tres años y la multa millonaria. De no haber reconocido los hechos no hubiera tenido una reducción de condena y de multa, que posiblemente hubieran alcanzado los ocho años de cárcel y una multa de 23 millones 500 mil euros.