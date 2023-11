De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. a34

Tigres es sinónimo de éxito en la Liga Mx femenil. No hay equipo con mayor abolengo que las amazonas. Su supremacía es tan notoria que disputarán su novena final desde que se fundó el campeonato en 2017. Después de eliminar 1-0 a Monterrey en semifinales, ratificaron su dominio en estas instancias. En la búsqueda de su sexto campeonato, las Águilas del América serán su siguiente objetivo.

Ante más de 40 mil aficionados, el Volcán presenció otra de sus espectaculares entradas.

Con un estadio volcado en favor de las felinas, Monterrey tenía que remar a contracorriente.

Además de la localía y la posición en la tabla, el 0-0 en la ida no les beneficiaba. Todo estaba en su contra. Estaban obligadas. Sin embargo, la misión no iba a ser y no fue fácil desde el principio, con unas universitarias empujando en todos los sectores de la cancha.

La sinergia con el público sirvió de aliciente para proponer el partido. Su mejor vía para generar peligro fueron las bandas. De esta manera, las de Nuevo Léon estuvieron cerca de romper el candado con un par de jugadas que hicieron estremecer a los miles de seguidores.