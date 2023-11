De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. a11

Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov y Alexander Zverev, tres de los confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis, unieron sus voces para solicitar apoyo para la reconstrucción de Acapulco.

Mediante un video, los jugadores expresaron la importancia de reconstruir el puerto donde se celebra el torneo ATP 500 .

“Ha sido muy difícil ver lo que está pasando con el huracán Otis en Acapulco, uno de mis torneos favoritos, que me gusta jugar y que he ganado. Me causa mucha tristeza ver cómo la gente está luchando contra la adversidad. Por favor, ayúdanos y haz una donación, cualquiera que sea”, explicó el búlgaro Dimitrov, monarca en Acapulco en la edición 2014.

Tsitsipas, una de las figuras para 2024, también pidió solidaridad con los guerrerenses.

Este desastre natural ha provocado una crisis y Acapulco necesita tu ayuda urgente. El torneo está haciendo una alianza para tratar de reconstruir esta ciudad y tu apoyo es necesario para salir adelante , mencionó el número seis del ranking mundial.

Los donativos se realizarán a una cuenta paypal a nombre de Construyendo Comunidades Integrales AC y Mextenis.

Ayúdanos a juntar dinero para volver a reconstruir juntos el hermoso Acapulco y apoyar a todos sus habitantes. Volvamos a darle vida a este hermoso lugar , añadió Alexander Zverev, uno de los consentidos de la afición en Acapulco y monarca en 2021.

Los organizadores no han emitido una postura oficial sobre si el torneo se realizará en el puerto pese a los daños en el complejo.