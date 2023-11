Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. a10

A México le pasa un tifón por encima. En la reconstrucción de un equipo que será anfitrión en la Copa del Mundo de 2026, nadie se atreve a alentar un optimismo basado en frases hechas. En cada nuevo golpe o decepción internacional, el pasado proceso que concluyó en Qatar es minuciosamente recordado. No vamos a avanzar un paso si seguimos en la misma dirección , afirma un grupo de aficionados a las afueras del estadio Azteca, donde, más que un partido, el entrenador Jaime Lozano afronta su último gran reto del año: conseguir el boleto a la siguiente Copa América con un 2-0 abajo frente a Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf.

Este cargo es así, lo tengo muy claro desde que jugaba , señala Lozano sobre el riesgo que puede correr su puesto en caso de no evitar la derrota. Lo que más desearía es que hubiera procesos. Se lo comentaba a la gente de Honduras: las selecciones que más han crecido en la zona son Canadá y Panamá gracias a eso. Puedo tener el acuerdo que sea, pero a mí me contrataron para dar resultados. El boleto a la Copa América es lo que más queremos y lo vamos a buscar, esa mentalidad es la que me ha puesto donde estoy .

En los planes de Lozano no hay misterios, sencillamente una pista que trata de ejecutar en medio de un remolino de críticas. Aunque sucede con bastante frecuencia, no imaginaba que un escenario como este pudiera darse tras ganar la Copa Oro.

Sus jugadores están obligados a ganar por tres goles y mantener en cero su portería, para evitar que la definición se extienda a tiempos extra o penales. Cualquier anotación de los hondureños lo puede complicar más.