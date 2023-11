En noviembre de 2021, representantes del galerista se comunicaron con la curadora para informarle que ya no requerían de sus servicios, pues la subasta no se realizaría, y le quedaron a deber tres meses de sueldo: No nada más a mí, también a quienes manejaron las redes y la programación , aseguró.

Ya sólo faltaba la subasta, pero desde marzo de 2021, la fundación pospuso cuatro veces la venta de las piezas. Primero por la pandemia, y cuando eso ya no podía ser un argumento, Ferrara se incomunicó. No teníamos noticias de él , expresó.

Pero al poco tiempo, la fundación ya no tuvo interés, se nos aseguró que la inauguración no podía ser presencial porque había semáforo rojo en Monterrey, y decidimos hacer una apertura sencilla .

La curadora de arte Silvia Navarrete, quien denunció en una misiva firmada por 119 artistas a Marco Ferrara por apropiación ilegal de obras, dijo que recibió en septiembre pasado un correo del empresario regiomontano en el que pedía que no se le insistiera en la devolución de las piezas hasta que se puedan tomar cartas en el asunto, pues aquí no hay malas intenciones . Navarrete reiteró su llamado a que las regrese a sus dueños.

A mediados de 2022, los artistas decidieron retirar sus obras: los que pudieron, fueron directamente y recuperaron sus piezas sin mayor problema. Los demás no las han recibido. Desde entonces se me dificultó más entablar contacto, no me respondían llamadas, ni mensajes y dije a los creadores que me era muy difícil, porque no me contestaban; recomendé que recuperaran rápido sus trabajos , refirió.

En agosto, la fundación hizo una subasta en la red social Instagram sin avisar a los artistas. Los creadores vieron que no se había vendido nada; fue por cumplir, un fracaso .

Posteriormente, hicieron la carta de denuncia debido a la falta de respuesta: Desde septiembre de 2022, los plazos de entrega de las piezas nunca se respetaron . A esa misiva dio voz La Jornada el pasado domingo 12 de noviembre (https://bitly.ws/32wuw).

Todo se descompuso muy rápido, dicen que esto ya es un robo, y la fundación afirma que los va a demandar por difamación, pero nunca donaron sus obras, sólo fue una participación , afirmó Navarrete.

Ferrara contactó a Silvia mediante una videollamada el pasado julio, donde se reiteró la petición de los artistas de recuperar sus piezas, y la curadora se ofreció a organizar los transportes.

Los encargados de la galería le dijeron que ya habían preparado dos vehículos y que algunos de los objetos ya estaban embalados, pero no se concretó nada.

En septiembre, Marco Ferrara escribió un correo para deslindarse. Afirma que ya no quiere recibir mensajes con amenazas , y pide que no se le insista hasta que se puedan tomar cartas en el asunto, pues aquí no hay malas intenciones , aseguró Silvia.

El mayor misterio para ella es la falta de claridad de la situación: ¿Por qué no regresa las obras? ¿Porqué tienen que gastar los artistas para trasladarlas desde Monterrey? Hay esculturas de grandes dimensiones y quien se las llevó fue Marco Ferrara , concluyó.

Este diario intentó comunicarse con la Fundación Vicente Ferrara para recibir su versión; sin embargo, los números telefónicos están fuera de servicio, su página web, inhabilitada, y el dominio del empresario (www.MarcoFerrara.com) fue puesto a la venta.