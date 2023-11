Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 21 de noviembre de 2023, p. 31

La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio vista a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de un presunto manejo irregular de credenciales de votar registradas por Lorena Osornio Elizondo, aspirante a candidata independiente a la jefatura de Gobierno en 2024.

El acuerdo aprobado refiere el hallazgo de 11 mil 495 credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), con un fotografía que no se considera viva, es decir, se trata de imágenes obtenidas por medio de un monitor, lo que comúnmente se conoce como pantallazo, pues se hallaron elementos ajenos como cursores, imágenes pixeladas, ondas o rayas.

Los consejeros advirtieron un posible acopio de credenciales del INE para su utilización con fines indeterminados, lo que se considera un delito penal que se castiga con hasta tres años de prisión y 100 días de multa, por lo que dieron parte a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la FGJ; también se dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Las más de 11 mil credenciales para votar irregulares forman parte de un paquete de 19 mil 919 apoyos en los que se encontraron diversas inconsistencias.

En el desglose de información destacan 4 mil 251 micas cuya firma no es válida, pues las rúbricas digitalizadas no corresponden con las plasmadas en la credencial para votar; 253 eran fotocopias de credencial para votar, ya que se advirtieron imágenes con bordes planos –en 161 los datos como clave de elector o número de emisión eran ilegibles o la imagen de la foto viva no correspondía con la de la credencial para votar–; en un caso se detectó simulación, es decir, era una reproducción sobrepuesta, y en dos casos no se digitalizó la firma al brindar el apoyo ciudadano, entre otras anomalías.