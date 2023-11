Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 4

Declarada precandidata única a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México), Claudia Sheinbaum Pardo expresó que asumió el encargo con la responsabilidad de continuar el rumbo trazado por el pueblo, sin zigzagueos y presentó una lista de 17 puntos de visión estratégica para la continuidad de la transformación.

Además, resaltó que si bien el Consejo Nacional de Morena difundió el proyecto de nación para la siguiente fase de la transformación, a partir de la consulta que organizaron pensadores militantes del movimiento , ella presentará esta semana a un grupo amplio que fortalecerá este programa desarrollando nuevos foros de participación y diálogo durante la precampaña –que empieza hoy en Veracruz–, que enriquecerá el documento.

En una ceremonia donde recibió la constancia, y con el respaldo de las dirigencias de los tres partidos, gobernadores, legisladores y los otros aspirantes, salvo Marcelo Ebrard, que no se presentó, Sheinbaum definió que en la elección del 2 de junio de 2024 el pueblo de México deberá tomar una decisión: seguir por el camino de la transformación o regresar al pasado. No hay otra opción .

Afirmó que, mientras la oposición habla de la reconciliación, lo que no queremos es reconciliarnos con la corrupción, el conflicto de interés, la guerra, la represión y el autoritarismo, o el pasado de privilegios .

Insistió: La autoridad moral y la honestidad no se compran en la esquina. Los adversarios no creen en la unidad ni en la reconciliación que tanto proclaman. Creen en volver al pasado del neoliberalismo; en la triquiñuela de la corrupción, el fraude del cartel inmobiliario y el odio discriminatorio. Los distingue y une un pasado de corrupción y privilegios. Allá no hay proyecto, no hay visión, no hay futuro .

Contrastó que a la alianza refrendada ayer la caracteriza el humanismo. Nos indigna la desigualdad y la pobreza. No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, no nos arrodillamos frente al poderoso .