En una carta de reacción, la federativa Mariana Gutiérrez lanza una velada amenaza, pues según su texto la iniciativa del Senado es inviable , provocaría la desaparición de la Liga Femenil y sería una tragedia con costo irrecuperable . Es decir, para ella no hay opción: siguen igual o desaparece el futbol de mujeres... Es increíble que la FMF no haya podido hacer lucrativa esa rama, siendo que las jugadoras pueden anunciar con éxito todo tipo de productos: cosméticos, autos, ropa, tecnología… ¡Que pongan a trabajar un departamento eficiente de marketing! Urge.

Después del FIFAgate, cuando la policía británica y estadunidense destaparon la cloaca del balompié mundial, se reduce a un mito aquello de que la Federación Internacional prohíbe la intervención de autoridades civiles en el futbol organizado; ¡claro que se puede!, no debe haber ningún superpoder. Así lo han demostrado gobiernos de España o Argentina, y en el caso mexicano se hace apremiante, porque no todos los clubes trabajan con los infantes –niños y niñas–, porque desaparecen el espíritu deportivo al quitar el ascenso y descenso, y porque, en definitiva, han perdido el norte.

Los federativos solicitaron una audiencia para explicar a los legisladores lo que consideran su heroica labor, la dura carga que pesa sobre sus hombros para brindar circo al pueblo, mientras aquellos parecen ignorar todo… Quizás por el momento no sea posible igualar los salarios de la liga femenil y varonil; no obstante, hace falta más regulación del Estado en el manejo del futbol –deporte favorito nacional–, que hasta ahora ha sido desaseado, abusivo y está monopolizado por un grupo de empresarios con turbios intereses.

Cierto, la FMF no recibe dinero del gobierno como ocurre con las federaciones de otras disciplinas, pero los clubes sangran las arcas de los municipios bajo amenaza de mover de entidad a su equipo, y si pueden, evaden impuestos... En general el futbol se las arregla para generar sus propios recursos, firma contratos con la empresa SUM (Soccer United Marketing) y recolecta dólares en Estados Unidos; ahí encontró su mina de oro y su perdición, fue como vender su alma al diablo, pues renunció a torneos que le daban fogueo y prestigio, y anda como potro con anteojeras, sin mirar nada a su alrededor.

Penosamente se despeñó en el barranco de la ambición, de la codicia. Hace años que no desarrolla bien su labor: el Tri quedó marginado de los Juegos Olímpicos de París, tanto en hombres como en mujeres; en el Mundial de Qatar hizo un papel deplorable y, en una medida desesperada, impusieron como mandamás a Juan Carlos La Bomba Rodríguez; sin embargo, el Tricolor acaba de hacer el ridículo en el partido de ida ante Honduras para ir a la Copa América 2024. El martes se juega la vuelta y el triunfo es obligado.

Entre las jugadoras hay varias profesionistas: abogadas, doctoras, arquitectas… no obstante, ganan mucho menos que el indisciplinado Alexis Vega. A nivel selección rinden: ganaron oro en Juegos Centroamericanos y Panamericanos; entonces ¿por qué no pueden tener un sueldo base similar?… Es obvio que a algunos equipos de la Liga Mx no les interesa esta rama, ¡pues que se hagan a un lado y den acceso a otros empresarios!... Y, sobre todo, que no se quite el dedo del renglón, pase lo que pase el futbol de mujeres llegó para quedarse.