A

seguran los cercanos –cada día menos– que Alito juró no dejarse tragar por la derecha panista, pero todos saben que eso… ya ocurrió.

Y la culpa no es de Alejandro Moreno, sino de quienes lo hicieron compadre, o líder –incluyendo al hoy defenestrado Adrián Rubalcava–, que confiaron en su palabra.

Las diferencias están bien marcadas y al parecer no hay forma de cambiarlas. Los priístas no tienen problema, sin otro motivo de lucha más allá de la defensa del ego de su líder, se acomodarán donde mejor les convenga; los perredistas tienen muy claro que su agonía no es perpetua y que su desaparición es inevitable, la esperan con humillante resignación.

No es lo mismo para los azules. En Acción Nacional están seguros de que ellos son el factor de sobrevivencia del PRI y del PRD, a quienes soportan sin mezclarse.

El PAN desprecia profundamente a los amarillos y a los rojos. Sí acuerdan con las cúpulas, pero no con la militancia. Para los panistas deshacerse de los liderazgos del PRI y del PRD no es problema, saben que sus militantes no los respaldan, que los lugares que ocupan son expresiones de acuerdos inconfesables y que no habrá defensa cuando anuncien que ya no los necesitan.

El tricolor, se quiera o no, cuenta con una buena cantidad –hasta ahora– de militantes. Los ejemplos se dan en muchas entidades de la República. El estado de México mantiene el gen rojo y tiene más simpatizantes de lo que muchos se imaginan, lo mismo en Hidalgo o Veracruz, lugares donde Alito no tiene cabida.

Bien podría decirse que si en esas entidades ha triunfado Morena, no es su mérito, sino más bien la traición de los gobernadores a su partido, como lo hizo Ernesto Zedillo al comenzar la debacle.

Para el PRD el mal es terminal, nada se puede agregar a todo lo que ya se sabe; hablar de su militancia es una mentira perniciosa. Hoy hay más gente alrededor del Verde que de los amarillos. Nada qué hacer.