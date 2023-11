ste día comienza el periodo de precampaña para la elección presidencial 2024 y en la víspera se fragmentó todavía más la oposición. El PRI –el partido que conserva el mayor número de militantes de los tres del Frente Amplio que apoyan a Xóchitl Gálvez– sufrió el desprendimiento del grupo que encabeza el ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat. Renunció al partido y formará su propia Alianza Progresista por México. No está de acuerdo con el pacto de Alito Moreno con el PAN. Su salida fue antecedida por la de otros destacados priístas, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Lilia Merodio. También renunció el priísta Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, y aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, después de que fuera postulado por el Frente Amplio el panista Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Acusó Ruvalcaba a Taboada de estar coludido en negocios ilícitos y a Alito de traición. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se presentó en la rueda de prensa para consolarlo y declararle su amor. La salida de Murat y Ruvalcaba fractura al otrora monolítico tricolor y debilita a Xóchitl Gálvez. La apoyan dos partidos divididos, el PAN y el PRI, y otro agónico, el PRD.

San Francisco

Los políticos estadunidenses tienen la tradición de comenzar sus discursos diciendo algo que haga reír a la concurrencia, aunque enseguida anuncien que van a declarar la guerra a un país. Biden le dijo en broma a López Obrador: Estuviste tan cautivador con mi esposa que me estaba preocupando que le gustaras más que yo . Se refería a la cena de la noche anterior, se habían sentado juntos. Mmmm. ¿De veras fue broma? La señora, Jill, se vio atrapada recientemente en los memes de las redes sociales. En la ceremonia del segundo informe a la nación de su marido entró al recinto saludando a todos, pero cuando tuvo enfrente a Doug Emhoff le plantó un beso en la boca. Es el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. La televisión captó la imagen y se volvió viral. Los chayoteros gringos (allá también hay, sólo que cobran en dólares) quisieron convencer al público de que no fue en los labios. Vean ustedes mismos la escena, está en Google. En fin: ¿fue broma o serio lo que le dijo Joe a Andrés Manuel? ¿ Who knows? El tabasqueño acaba de cumplir 70 años y afirma que anda bateando arriba de .300. Ganó a una aliada cuya opinión casual a la hora de la diner en la Casa Blanca tiene más peso que la del secretario de Estado y los líderes del Congreso.

Twitterati

¡De Iztapalapa para el mundo! Felicidades @ClaraBrugadaM y equipo que diseñó y construyó la Utopía Estrella que acaba de ganar el Premio Oro de los Premios Holcim a lo mejor en construcciones sustentables; este premio es el más importante a nivel internacional.

