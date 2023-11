Reuters, Af y Ap

Lunes 20 de noviembre de 2023

Dubai. El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, instó ayer a los países de población musulmana que mantienen vínculos políticos con Israel a que, al menos por tiempo limitado , los suspendan, informaron medios de comunicación estatales, semanas después de que pidió un embargo islámico de petróleo y alimentos a Israel.

Algunos gobiernos islámicos han condenado los crímenes israelíes en asambleas, mientras otros no lo han hecho. Esto es inaceptable , sostuvo Jamenei al reiterar que la principal tarea de los gobiernos islámicos debería ser cortar el suministro de energía y bienes a Israel.

Aseveró que la derrota de Israel en su guerra contra Hamas en la franja de Gaza era un hecho y estaba ligada a la incapacidad militar de los países occidentales .

La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Incursionar en hospitales y casas no implica una victoria, porque eso significa la derrota del otro bando, lo que no ha logrado Israel hasta ahora, no lo logrará en el futuro , advirtió Jamenei.

Esta incapacidad es también la de Estados Unidos y la de los países occidentales , añadió, durante una visita al centro de desarrollo de las fuerzas aéreas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución.

Durante una cumbre conjunta entre miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe celebrada en la capital de Arabia Saudita el 11 de noviembre, los países con población musulmana no acordaron imponer sanciones de amplio alcance a Israel, como solicitó el presidente de Irán, Ebrahim Raisi.