León, Gto., A casi ocho meses de que la policía municipal de Moroleón arrestó a dos implicados en el asesinato de la candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano (MC), Alma Rosa Barragán Santiago, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha judicializado el caso, informó la hija de la víctima y actual presidenta municipal de Moroleón, Alma Sánchez Barragán.

Las autoridades deben hacer su trabajo

–¿Porqué mataron a su mamá?

–Eso es algo que yo también quiero saber, lo deseo y no. Hoy debemos enfocarnos en lo que sigue, como decía mi madre. Debo trabajar con mi familia, con mi hermano, mi marido, por lo que está hoy; esperemos que las autoridades lo aclaren, creo que han trabajado correctamente en algunos temas.

Narró que en abril anterior, se detectó a través de arcos carreteros a una pareja que viajaba en una camioneta, relacionada con varios delitos, y cuando la policía municipal le marcó el alto fueron atacados a balazos y se generó una persecución.

La mujer y el varón, que resultaron heridos, portaban armas de alto calibre y se descubrió que tenían planeado un nuevo atentado, sostuvo la alcaldesa, quien reconoció a uno de los implicados en el homicidio de su progenitora.