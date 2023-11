Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 27

Mazatlán, Sin., Una jornalera tarahumara de 15 años, conocida como Gabriela, dio a luz en plena calle entre basura y tierra, y fue auxiliada por transeúntes en la sindicatura de Ruiz Cortines, municipio de Guasave.

José Guadalupe Merino, pareja de Gabriela y padre de la bebé, narró que querían ir a Los Mochis, por la cercanía con Ruiz Cortines, pero como era temprano, casi las cinco de la mañana, no había rutas, por lo que se dirigieron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa comunidad.

Sin embargo, no los atendieron y al no saber qué hacer, salieron y caminaron dos cuadras, pero Gabriela empezó a sentir dolores intensos de parto; entonces trataron de llegar a una casa abandonada, pero al no lograrlo lo hicieron en la calle, en el suelo donde había basura, y ahí nació su primera hija, comentó.

Llegó de Chihuahua para laborar de jornalera

Gabriela, de 15 años, y José, de 18, son originarios de Temoris y San Rafael, Chihuahua, y llegaron a Sinaloa hace dos semanas a trabajar de jornaleros.

Tras el alumbramiento, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la avenida Dorantes, entre la calle Francisco Serrano y Benjamín Hill, donde la joven madre se encontraba recostada en un montículo de tierra y escombros.