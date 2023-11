Reuters y Afp

El destituido presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el ex presidente Greg Brockman se reunieron con ejecutivos en la sede de la compañía en San Francisco ayer, para discutir un posible regreso a la empresa detrás de ChatGPT, incluso mientras Altman considera lanzar una nueva empresa de inteligencia artificial (IA).

Según The Information, la presidenta ejecutiva interina, Mira Murati, indicó al personal que había invitado a Altman. Brockman, ex presidente y cofundador de OpenAI, también llegó a la oficina ayer, indicó The Information.

Más temprano se había conocido que varios inversionistas de la startup, que lanzó hace un año la plataforma de inteligencia artificial generativa ChatGPT, se estaban movilizando para devolver al cargo a Altman, despedido el viernes por la junta de la compañía por pérdida de confianza .