Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 19

Las inflaciones en el mundo están descendiendo a niveles más aceptables que los de hace 12 meses, por lo cual las posibilidades de que haya más alzas de las tasas de interés son muy bajas, aunque no imposibles. Debido a lo anterior, los mercados accionarios han pisado el acelerador y se enfilan a un repunte de fin de año.

Analistas económicos explicaron que la relajación de la rentabilidad de los bonos de deuda gubernamental y un efecto estacional histórico favorecerán que la inversión en bolsa sea rentable en la recta final de 2023.

Casi todos los inversionistas quisieran tasas de interés de cero por ciento, pero eso no es sano y genera burbujas. Al cambiar la expectativa de que ya no habrá más alzas de tasas porque no hace falta y la inflación está retrocediendo, la rentabilidad de los bonos cae y los beneficios de las empresas por acción están mejorando.

De acuerdo con Madison Faller, estratega de inversiones globales de JP Morgan, noviembre está en camino de convertirse en el mejor mes de 2023. La economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México, finalmente muestra señales de enfriamiento y los inversionistas parecen sentirse aliviados.

En este mes, por ejemplo, el S&P 500 ha subido un significativo 7.5 por ciento, con lo que el repunte se acerca a 20 por ciento en el año. De cara al viernes, los bonos del Tesoro a 10 años han caído a 4.4410 por ciento y han borrado todas las pérdidas de 2023.