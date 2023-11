Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 18

Las remesas hacia México alcanzarán 64 mil 247 millones de dólares al cierre de 2023, un nuevo máximo histórico en línea con la tendencia al alza que han mostrado, pero su valor en pesos habrá caído respecto al año pasado, tanto por el tipo de cambio como por la inflación, reportó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un estudio del organismo proyecta que en 2023 las transferencias familiares hacia México, conocidas como remesas, crecerán 9.8 por ciento en comparación con los 58 mil 510 millones de dólares del año pasado. Sin embargo, la apreciación del peso frente al dólar provocará que su valor en la moneda mexicana caiga 3.4 por ciento, y una vez tomado el efecto de la inflación, baje 9.1 por ciento.

Aún con la caída de su valor, los 64 mil 247 millones de dólares que México captará en remesas a lo largo de 2023, de acuerdo con estimaciones del BID, representarán 3.9 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB).

No obstante, la tasa de crecimiento de las remesas es 41 por ciento menor a la tasa de crecimiento estimada del PIB per cápita de México en el año, lo que muestra un deterioro relativo del ingreso de las familias mexicanas que recibieron remesas frente a aquellas que no se beneficiaron de estos flujos , de acuerdo con el reporte.

En la comparación regional, México se mantiene como el principal receptor de remesas en América Latina y el Caribe, al tiempo que su cuota sigue creciendo. Los flujos hacia el país durante 2023 representarán 41.2 por ciento de todas las transferencias hacia la región, una proporción que en 2013 era de 37.54 por ciento.