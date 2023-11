Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 17

La conclusión del ramal del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene en la liberación del derecho de vía su principal obstáculo para iniciar pruebas y ser abierto en el tercer trimestre de 2024, último tramo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha prometido no dejar ninguna obra sin terminar.

En entrevista, Max Noria, director de Comercialización de Ferrocarriles Suburbanos, declaró que hasta septiembre reportaba la autoridad que estábamos en 80 por ciento de liberación (de la vía). Entiendo que ya es más . Sin un número de cuántos tramos faltan por liberar en los 15 kilómetros donde la empresa trabaja, adelantó que será en algún momento del último trimestre de esta administración cuando el proyecto estará listo para realizar pruebas.

No podemos dar una fecha exacta. Tenemos previsto que para el tercer trimestre del siguiente año podamos iniciar con esa operación. Dentro de eso existen todo el desarrollo de la obra, todas las pruebas que se hacen no solamente de los trenes, sino de todos los sistemas y subsistemas que componen este ramal. Estamos previendo que pueda desarrollarse en esa fecha, si mantenemos el ritmo de obra que tenemos, si no existen inconvenientes como ocupaciones en vía, etcétera, de lo cual afortunadamente poco a poco nos hemos liberado , reconoció.