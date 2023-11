Fue una competencia muy reñida. Fue la decisión de los jueces. Respeto su trabajo y su criterio; tengo que trabajar mejor mi técnica, pero eso es parte del proceso. Sobre todo, me siento muy orgullosa de estar al tú por tú en estas competencias. Hay Amalia para rato , dijo.

En la final varonil de hasta 97 kilos, el jalisciense Juan Antonio Ramírez hizo su debut parapanamericano con el bronce, gracias a un levantamiento de 158 kilogramos.

Venía con el objetivo de conseguir una presea y se logró, gracias al trabajo con mi entrenadora. Tengo poco tiempo en el deporte de alto rendimiento, pero creo que voy por buen camino , comentó.

El medallista paralímpico José de Jesús Castillo sumó un bronce a la disciplina, al levantar 208 kilos en la categoría de -107 kilos.

Yo venía de cuatro Juegos Parapanamericanos consecutivos siendo el campeón. En esta ocasión y debido a que se me presentó una lesión complicada en agosto, no pude seguir con la secuencia de entrenamientos, pero esta medalla me deja contento , explicó.

El seleccionado nacional, quien lleva 22 años activo, destacó que buscará su recuperación con miras a París 2024, adonde tiene amplias probabilidades de clasificar.

El judo sumó un bronce al país, por conducto de Bryan Aburto, quien venció al cubano Yonaldy González en la categoría de menos de 60 kilogramos.

Marca en tiro con arco

Samuel Molina estableció récord en tiro con arco recurvo en la etapa clasificatoria, con 642 puntos. Superó la anterior mejor marca, del estadunidense Eric Bennett, con 635, en Toronto 2015.

El arquero ya tiene asegurado un cupo a los que serán sus segundos Juegos Paralímpicos, en París 2024, por lo que se enfocará durante los siguientes meses en mejorar. Gracias a Dios, ya tenemos el pase. Lo que viene es agarrar fuerza y fortaleza mental para seguir avanzando .

En otros resultados, Dulce Licona y Mario Córdova concluyeron en cuarto y octavo lugares en la prueba pistola de aire 10 m SH1, de tiro para deportivo. Córdova consiguió 103 puntos para terminar su participación.

El tenis sobre silla de ruedas hizo su debut con el mexicano Carlos Muro, que venció 2-0 a Costa Rica y pasó a los octavos de final. En futbol para ciegos, la selección nacional cayó 3-0 ante Colombia.