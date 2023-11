R

ecuerdo haber estado en la sala de espera del consulado de Guadalajara esperando para la entrevista con algún cónsul de Estados Unidos. Cerca de cien personas nerviosas esperaban su turno, revisaban sus papeles y esperaban que no les tocara el güero del casillero tres, que siempre negaba la visa.

Los cónsules tienen poder absoluto para otorgar o denegar una visa, no hay posibilidad de réplica o reclamo. Por eso uno se juega la vida –más bien el viaje, no es para tanto– en una entrevista corta en la que hay que argumentar y presentar pruebas. La contraparte consular tiene que dilucidar en unos minutos una cuestión fundamental: si el solicitante es un turista o un empresario que viaja por negocios, o si en realidad pretende quedarse más allá del tiempo de la visa.

En el caso de Estados Unidos y algunos otros países, como México, no se checa la salida, por lo que es prácticamente imposible saber quién se queda más allá del tiempo estipulado. En otros tiempos había una tarjetita que uno tenía que entregar a la aerolínea cuando salía de regreso, pero en realidad no servía para nada; luego se pusieron unas máquinas en los aeropuertos donde se tenía que escanear el pasaporte, pero tuvieron corta vida. Los funcionarios no tienen modo de controlar este asunto.

De ahí la preocupación de los cónsules por adivinar si el solicitante de la visa tiene las malas intenciones de quedarse a vivir el sueño o la pesadilla americana sin el permiso correspondiente. No obstante, los que abusan de la visa, “ visa abusers”, tienen una penalidad administrativa menor que los que se aventuran a cruzar la frontera por el río o el desierto.

En el caso de la frontera mexicana, la cosa es peor, porque México no controla, ni la entrada ni la salida. Luego al interior del país hay controles, pero propiamente son aduaneros. Se dice que, a lo largo de la frontera de más de 3 mil kilómetros, los cruces en ambos sentidos son de aproximadamente un millón diarios. Entrar a México desde Estados Unidos es como cruzar de España a Portugal, es un cruce expedito. No así cruzar a Estados Unidos, donde la cola es larga y con un control estricto.