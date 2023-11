Édgar H. Clemente

Domingo 19 de noviembre de 2023, p. 9

Tapachula, Chis., Migrantes partieron en caravana del municipio de Suchiate, frontera con Guatemala, hacia esta demarcación chiapaneca para realizar trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración (INM).

El contingente de unas 3 mil personas salió ayer alrededor del mediodía y tomó la carretera internacional Ciudad Hidalgo-Tapachula.

Los extranjeros llevaban cerca de una semana en la frontera esperando atención del INM para iniciar algún trámite que les permitiera seguir o les facilitara transporte hacia Tapachula, pero al no obtenerlo decidieron reanudar su caminata.