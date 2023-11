Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 19 de noviembre de 2023, p. 8

A tres días del estallamiento de la huelga en el Colegio de Bachilleres (Colbach) de la Ciudad de México, que mantiene sin clases a más de 90 mil estudiantes, no ha habido conversaciones para una mesa de diálogo, denunció Armando Vargas Rodríguez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sintcb).

En entrevista con La Jornada, aseguró que las autoridades del Colbach no dan ni siquiera una fecha para establecer una mesa con el argumento de que no tiene caso si no hay respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público .

El dirigente señaló que para atender su demanda de 20 por ciento de aumento directo al salario y el pago total de 8.2 por ciento del incremento otorgado por el gobierno federal al sector educativo, así como un sueldo mínimo de 16 mil pesos, se necesitarían al menos 250 millones de pesos.