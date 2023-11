Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 19 de noviembre de 2023, p. 8

El pasado viernes, varias mujeres con el rostro cubierto golpearon en su salón de clases a un maestro del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 8, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a quien responsabilizaron de acoso sexual. Además, grabaron la golpiza y subieron el video a redes sociales.

En una de las cintas, de 3:39 minutos de duración, se puede ver cómo el docente es acusado por una joven vestida de negro y encapuchada de acosar maestras, alumnas y hasta amenazarlas. No lo queremos dentro de la institución, y si esto no se cumple, no nos va a quedar más hecho que irnos a paro, porque no es la primera vez que lo hace .

En ese mismo tono, la joven señaló que el docente ha tenido relaciones con menores de edad y pide cosas indebidas para aprobar su materia. Acto seguido, alrededor de 10 mujeres golpearon y patearon al profesor, mientras lo tildan de pederasta , lo insultan y le lanzan pintura en aerosol.

En otros videos que circulan en Internet, se observa que el maestro es arrastrado hacia la puerta del salón, mientras decenas de alumnos celebran afuera el ataque y gritan consignas contra el docente.

Usuarios de redes sociales señalaron que estas agresiones podrían repetirse en otros planteles, entre ellos el Cecyt 6. “Si el Politécnico no nos cuida, vamos a hacer justicia por nuestra propia mano contra los acosadores, como hicieron nuestras compañeras en Voca 8”, se lee en uno de los mensajes.