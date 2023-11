N

o me había dado cuenta, pero ya llevo doce años trabajando aquí y Jenifer va para uno. Ha sido su primera chamba. La contraté con permiso del patrón porque yo estaba muy cansada y ya no podía con todo. Me la recomendó Licha, la dueña de la rosticería. Desde un principio me cayó muy bien, y aunque no había hablado mucho con ella, me pareció una persona de fiar, honrada y muy cumplida.

Cuando le dije que se quedaba en el puesto de ayudante, casi me besó las manos por el agradecimiento. Llevaba mucho tiempo consiguiendo chambitas muy mal pagadas, y ella necesitaba con urgencia el dinero para mantener a su abuelo enfermo y a cuatro hijos. Además, me explicó que tenía otro problema: a su esposo, que está en el Reclusorio desde hace tres años y todavía no lo sentencian, le disgustó que fuera a trabajar para un tipo.

El hombre, más allá de lo que hubiera hecho, debería estar agradecido porque gracias a que ella tendría empleo ya iba a poder cubrir todas las cuotas que le piden cada vez que va a visitarlo. A la pobre mujer le sale más caro que esté preso a que si él viviera en un hotel de lujo.

Poco antes de empezar aquí, Jenifer vino a dejarme sus cosas y de paso a que la pusiera al tanto de cómo funciona la casa y sobre todo de la manera de ser de mi patrón. A él le disgusta mucho que lo llame así y siempre me pide que sólo le diga por su nombre: Lázaro. Imposible. Me impresiona porque, aunque ya es grande y lleva años en su silla de ruedas, su presencia impone a cualquiera.

Sé que su abuelo le heredó todo su dinero. Supongo, pero no puedo afirmarlo, que por eso se distanció de él su familia. No se dan cuenta de que don Lázaro, aunque lo tiene todo, necesita lo más importante: cariño. Procuro dárselo, pero sin que lo note porque le chocan las blandenguerías.

II

A don Lázaro lo conocí mucho antes de que perdiera la pierna izquierda a causa de la desgracia que nos cambió la vida a todos. Ocurrió un viernes. Se había pasado aquí toda la tarde con Eunice, una muchacha agradable y tranquila, de la que se notaba muy enamorado y ella interesada en él pese a la diferencia de edades. Iban a todas partes juntos. Siempre me imaginé que acabarían casándose.

Aquel viernes me pidieron un café y cuando se los subí ella recibió una llamada. La contestó nerviosa, dijo que la necesitaba su madre y tenía que verla. Antes de salir se detuvo a mirarse en el espejo y me preguntó si se veía bien. Cómo no, si sus ojos estaban más brillantes que nunca.

Volvió a la sala donde había olvidado su bolsa, la tomó rápido y le dio a mi patrón un beso de despedida. El dijo que no quería que ella se fuera sola, se puso una chamarra y pese a que Eunice le aseguró que no necesitaba que la acompañara, él insistió. No sé qué habrá pasado, el caso es que don Lázaro tardó un buen rato en volver. Me preocupé. Ya muy tarde me llamó una vecina para decirme que él había quedado a media calle, herido, porque alguien le había disparado. La bala le destrozó la pierna y el agresor, en compañía de una muchacha, huyó creyendo que lo había matado.