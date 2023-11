Acerca del inicio de la Revolución Mexicana de 1910

M

añana se cumplen 113 años del inicio de la Revolución Mexicana. Por ello es necesario traer a valor presente algunas de las causas y enseñanzas de nuestro movimiento armado.

No solamente influyó el descontento popular que había en ese entonces contra el gobierno de Porfirio Díaz, sino también en la disputa entre los capitalistas de origen europeo (Inglaterra, Francia y España fundamentalmente), y los capitalistas estadunidenses, por controlar a México y por supuesto adueñarse de nuestros recursos. Huerta y Carranza representaban los intereses de estos capitales y no los de la nación.

Los ferrocarriles, la industria textil y minera, así como el petróleo y la naciente industria eléctrica, eran las ramas productivas que se disputaban dichas facciones capitalistas, porque desde ese entonces constituían una fuente de cuantiosos recursos económicos.

Por ello la lucha que encabezaron Ricardo Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Felipe Ángeles, entre otros, por la defensa de nuestra nación y el reparto de tierras a los campesinos, constituyó la columna vertebral de la Revolución.

La falta de unidad del pueblo mexicano generó que no se logrará el reparto agrario, porque desgraciadamente no se consolidó una alianza obrera-campesina, sino por el contrario por maniobras del proimperialista Carranza, se enfrentaron por la vía armada campesinos contra obreros en 1915 al formarse los batallones rojos.

Por todo esto es necesario que en la actualidad los trabajadores tengamos claras las enseñanzas de la Revolución de 1910 y distinguir en política quiénes son nuestros amigos, nuestros aliados y nuestros enemigos, para contribuir al cambio de régimen que tanto deseamos.

Fernando Oliva Q., Mario Benítez C., Tomás Cruz, Miguel Raya, Jazmín Serrano, Jorge Luis Vargas, Alfredo Arenas, Ricardo Arenas y David Miranda

¿Por qué estalló la huelga en el Colegio de Bachilleres?

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) estalló la huelga en sus 20 planteles del área metropolitana (17 en la Ciudad de México y tres en el estado de México), debido a que la autoridad del colegio se declaró incompetente en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para resolver parte del pliego petitorio del emplazamiento que el SINTCB ingresó a dicha instancia el 12 de octubre pasado.

El secretario general del SINTCB, Armando Vargas Rodríguez, menciono que de los tres puntos que tiene su pliego de peticiones sólo se propuso lo siguiente:

De 20 por ciento de aumento salarial contractual, sólo se ofreció 4 por ciento.

De 8.2 por ciento que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 15 de mayo como una medida de aumento emergente para todos los trabajadores del sector educativo, el Colegio lo aplicó de manera incorrecta, pues el aumento real que se ve reflejado es de 1.92 por ciento

De la equiparación a los 16 mil pesos que todos los trabajadores del sector educativo por lo menos deben ganar, según lo anunciado también por el Presidente, no hubo ninguna propuesta.

Derivado del movimiento de huelga, aproximadamente 100 mil estudiantes del nivel medio superior se ven afectados.

El secretario general del SINTCB menciona que desde el 15 de noviembre a la fecha no ha habido ninguna propuesta diferente por las autoridades del Colegio, además de que denunció que en el presente semestre existe un aproximado de 2 mil 500 alumnos sin maestro frente a grupo y no se han respetado los convenios pactados bilateralmente entre el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y el Colegio de Bachilleres.

Armando Vargas Rodríguez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres

Bienvenida la Alianza Progresista por México

Con agrado me he enterado de la renuncia al PRI de Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, para formar la Alianza Progresista de México.