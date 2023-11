Durante casi hora y media, Louise Phelan y Alex Mercado cautivaron al público al interpretar I know my love, canción tradicional del folk irlandés, escrita en 1909, por Herbert Hughes, y Coquette, un delicioso fox trot de 1928, compuesto porJohnny Green y Carmen Lombardo.

El tiempo retrocedió y los clásicos se hicieron contemporáneos, cuando en el escenario Louise cantó dos rolas más, compuestas en 1800: The Carraroe Jig y Black is the colour (negro es el color de mi amor verdadero).

Como un homenaje al grupo de pop irlandés, The Cranberries, jazzearon y versionaron Just my imagination destacando, como en todas las demás composiciones, los arreglos al piano de Alex Mercado, quien redimensionó cada una de las notas, llevándolas a alturas poco exploradas.

Le siguió otro clásico del jazz. Es 1936 y en Kansas, Joe McCoy escribe Why don’t you do right, que coloquialmente traducido es: Te estoy dando toda mi atención y tiempo. Por qué no haces las cosas bien desde el inicio. A qué estás jugando .

Entre las más de 10 canciones que se programaron para el concierto, otra rola, ahora de 1600, también del folk irlandés, de autor desconocido fue The parting glass.

Oh lady be good, de 1924, de George e Ira Gershwin, Louise la dedicó a la Ciudad de México, que la ha cobijado desde 2010.