Los hay de diversos rincones de la Ciudad de México: de la industrializada Vallejo al barrio bravo de Tepito, la no menos aguerrida Santo Domingo a las gentrificadas Condesa y Del Valle, pasando por algunas de las poblaciones rurales de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

La edición de este 2023, la decimotercera, que comenzó el viernes y concluirá hoy, no es la excepción. Son decenas de miles los que arriban a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital mexicana, para disfrutar de sus cantantes y grupos favoritos. Un público heterogéneo en términos etarios, de clase social, procedencia geográfica y gustos musicales.

Para otros, es un rencuentro esperado con ansia a lo largo de un año y para el que se preparan en el transcurso de ese lapso, inclusive trabajando y ahorrando, con el afán de no verse limitados en lo económico llegado el momento. Hay quienes lo asumen como un compromiso ineludible.

Muy costoso

Refieren que lo máximo que podrán gastar son 200 pesos. Por supuesto, no compraremos cerveza, ya que una cuesta 150 pesos , aclaran. Amigas entre sí, ambas se dicen muy emocionadas por esta primera experiencia y, sobre todo, por ver y escuchar en vivo a Soccer Mommy y Mother Mother.

A sus 24 años, ésta es también la primera vez para Rodrigo Pérez Rosas, de Tultitlán, estado de México, quien, aunque se dedica de manera profesional a la música – soy organista en una iglesia – no había asistido antes al Corona Capital, precisamente, por falta de capital. Si ahora lo logró, confiesa, fue porque lo invitó su cuñado.

Somos tres los que venimos y pues la verdad sí es un festival costoso para nuestros bolsillos. Entre los tres pagamos 25 mil pesos por los tres días y calculamos que gastaremos otros siete mil más. Pero para eso trabajamos, ¿no? , agrega su amigo Alam Blum, de 34 años, al que se suma Manuel Pérez Rosas, quien a sus 16 años trabaja como técnico en computación. Todos aguardan con expectación a The Cure, Pulp, The Hives, The Chemical Brothers y Blur.