Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 19 de noviembre de 2023, p. 5

Luminosos destellos, sonidos profundos, elegantes e intensos inundaron el segundo día de la 13 entrega del Corona Capital, donde la banda inglesa Blur remató la luminosa jornada con una actuación que rozó la perfección; con un Damon Albarn inspirado quien complació a los casi 80 mil fanáticos que le cayeron al escenario principal. El debraye colectivo devenido a tributo a la banda londinense atrajo coldplayers envueltos en envases de leche, mucha playeras y por supuesto camisetas de equipos de futbol de la Liga Premier. Pero por supuesto que los Blur sucumbieron a la entrega del público y éste se rindió a los viejos conocidos de los ochenta y nuevos fanáticos de Albarn, al guitarrista Graham Coxon, al bajista Alex James y al baterista Dave Rowntree.

Anteriormente los honores en el Corona Capital los rindieron The Black Kids, el estadunidense integrado por Dan Auerbach y Patrick Carney, no cantó mal las rancheras, y hasta por momentos parecían poseídos por el espíritu de Robert Jhonson, con, a veces, un potente blues químicamente crudo y otras más infestado con garage y rock.

No por una cuestión cualitativa sino sónica, mención aparte merecen los ingleses de Metronomy, que realizaron un disparate colectivo de todos sus fanáticos acarreados en este siglo. El acto del vocal de electrónica instrumental del tecladista y guitarra Joseph Mount, del saxofonista Oscar Cash, la batería omnipresente de Anna Prior, el bajeo incesante de Olugbenga Adelekan y las galopantes teclas y tersa voz coral de Michael Lovett, causó una derrama de fruición.