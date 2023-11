Especialistas afirman que el principal problema que tienen estas localidades es que, después de recibir el nombramiento no lo saben aprovechar, pues no incentivan la promoción o la llegada de inversionistas y es por ello que, en muchas ocasiones, pasan a convertirse en localidades para el turismo de paso .

Baja participación en la economía estatal

De acuerdo con cifras de la Sectur, la aportación promedio que hacen los Pueblos Mágicos a la economía de los estados es de 3.1 por ciento.

Cifras de Datatur señalan que solamente seis contribuyen con más del 10 por ciento al PIB del Estado.

Dichos pueblos son: Sayulita, Nayarit, con 92 por ciento; Isla Aguada, Campeche, con 65.5; San Cristobal de las Casas, Chiapas, con 23.6; Metepec, estado de México, con 18; Huamantla, Tlaxcala, con 17.2, y Palenque, Chiapas, con un aporte de 16.9 por ciento.

Los datos de Sectur indican que la contribución de 69 Pueblos Mágicos al PIB de su estado se ubica entre 0.1 y 0.9 por ciento.

Recibir la etiqueta

Armando Bojórquez, especialista del sector turístico y presidente de la Asociación para la Cultura y Turismo de América Latina (Actual), indicó que pocas son las comunidades que saben aprovechar el nombramiento y hay otras que lo toman sólo por tomarlo e incluso se vuelve un tema político .

Son notorios los Pueblos Mágicos que lo han sabido aprovechar, pero en muchos no hay infraestructura hotelera, no promueven su inversión, no hay restaurantes. Hay, en muchas ocasiones, falta de iniciativa y de creatividad. En la gran mayoría, solamente llegan turistas nacionales, no extranjeros, y se vuelven entidades donde se hace el llamado turismo de paso, se quedan una noche y se van.

A nivel nacional, entre 5 y 6 por ciento de estas localidades tienen la capacidad de recibir turismo de alto nivel, por ello, deben de buscar formas de promoverse, concluyó.