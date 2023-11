Por el contrario, las razones para no comprar son la falta de dinero, seguido de otros gastos o prioridades, porque este año la economía de su hogar no se lo permite, no necesitan comprar nada e incluso un grupo no confía en las promociones.

Castro Rivadeneyra indicó que el estudio muestra que las tiendas físicas son el canal más importante para que los consumidores realicen sus compras, pero tres de cada 10 personas que comprarán algún bien o contratarán un servicio durante El Buen Fin lo harán por Internet. El dato es mayor respecto a 2022, cuando fue de 20 por ciento.

El análisis resalta que casi la mitad de las personas que comprarán del 17 al 20 de noviembre algún producto pagarán en efectivo, tres de cada 10 lo harán con tarjeta de crédito y uno de cada cinco con tarjeta de débito.

La cultura financiera en términos de uso tarjeta de crédito viene incrementándose a lo largo de los años , dijo Castro Rivadeneyra.

Precisó que el gasto promedio será de 7 mil 700 pesos, pero este cambia en cada nivel socioeconómico, pues el más alto dedicará en promedio 10 mil 400 pesos y el más bajo 4 mil 700 pesos.