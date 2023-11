▲ En los mercados de Estados Unidos y de buena parte del mundo, durante la pandemia de covid-19 hubo escasez de automóviles, simplemente porque había falta de chips; entonces, dado que los incrementos en las tasas de interés no ayudaron a resolver la entrega de chips, no puede atribuirse ningún mérito a la Reserva Federal por la desinflación actual en los precios de los automóviles. Foto José Carlo González

medida que el mundo se recuperaba de la pandemia, la inflación se disparó debido a las perturbaciones generalizadas de las cadenas de suministro mundiales y a los cambios repentinos en los patrones de demanda. Si bien los cambios en la demanda podrían haber planteado un desafío a la estabilidad de precios incluso en los mejores tiempos, la ruptura de las cadenas de suministro empeoró las cosas. El mercado no pudo responder inmediatamente a los nuevos patrones de demanda, por lo que los precios aumentaron.

Recordemos que inicialmente experimentamos escasez de automóviles, simplemente porque había escasez de chips de computadora, un problema que tardó 18 meses en corregirse. El problema no era que hubiéramos olvidado cómo producir automóviles o que careciéramos de trabajadores y fábricas capacitados. Sólo nos faltaba un componente clave. Una vez que se suministró, los inventarios de automóviles aumentaron y los precios bajaron: se produjo la desinflación. (La desinflación es una disminución de la tasa de inflación, no necesariamente del nivel de precios real, y es lo que importa para los bancos centrales que monitorean los cambios en los precios. En este y varios otros casos, los precios realmente bajaron).

La vivienda es otro ejemplo de este fenómeno temporal que se autocorrige. Dado que el tamaño de la población es un determinante importante de la demanda, la pérdida de un millón de estadunidenses bajo la mala gestión pandémica de Donald Trump debería haber reducido los precios de la vivienda a nivel agregado. Pero la pandemia también indujo a la gente a buscar pastos más verdes. Las grandes ciudades como Nueva York llegaron a parecer menos atractivas que lugares como Southampton y el Valle del Hudson.

Aumentar la oferta de viviendas en esos lugares no es fácil a corto plazo, por lo que los precios subieron como corresponde. Pero debido a asimetrías bien conocidas en la forma en que los precios se ajustan a las condiciones cambiantes del mercado, no cayeron proporcionalmente en las ciudades. Como resultado, los índices de precios de la vivienda (que capturan el promedio) subieron. Ahora, a medida que los efectos de la pandemia han disminuido, los precios (medidos por estos índices) han bajado lentamente, lo que refleja el hecho de que la mayoría de los arrendamientos duran al menos un año.

¿Qué papel jugó la Reserva Federal de Estados Unidos en todo esto? Dado que sus subidas de tipos de interés no ayudaron a resolver la escasez de chips, no puede atribuirse ningún mérito por la desinflación de los precios de los automóviles. Peor aún, las subidas de tipos probablemente frenaron la desinflación de los precios de la vivienda. Las tasas significativamente más altas no sólo inhiben la construcción, también encarecen las hipotecas, lo que obliga a más personas a alquilar en lugar de comprar. Y si hay más gente en el mercado de alquileres, los precios de los alquileres (un componente central del índice de precios al consumidor) aumentarán.

La inflación inducida por la pandemia se vio exacerbada aún más por la invasión rusa a Ucrania, que provocó un aumento en los precios de la energía y los alimentos. Pero, una vez más, estaba claro que los precios no podían seguir subiendo a ese ritmo, y muchos de nosotros predijimos que habría desinflación –o incluso deflación (una caída de los precios) en el caso del petróleo.

Teníamos razón. De hecho, la inflación ha caído dramáticamente en Estados Unidos y Europa. Incluso si no ha alcanzado el objetivo de 2 por ciento de los bancos centrales, es inferior a lo que la mayoría esperaba (3.7 por ciento en Estados Unidos, 2.9 en la eurozona, 3 en Alemania y 3.5 por ciento en España). Además, hay que recordar que el objetivo de 2 por ciento surgió de la nada. No hay evidencia de que a los países con una inflación de 2 por ciento les vaya mejor que a aquellos con una inflación de 3 por ciento; lo que importa es que la inflación esté bajo control. Ese es claramente el caso hoy.