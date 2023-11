Afp y Ap

Domingo 19 de noviembre de 2023

Turín. El dominio de Novak Djokovic, de por sí abrumador, podría extenderse aún más. El serbio se encuentra a un triunfo de convertirse en el primer jugador en ganar siete veces el Masters ATP. Sin embargo, primero tendrá que enfrentarse a Jannik Sinner, a gran nivel esta semana.

A Djokovic le tomó menos de 90 minutos superar al español Carlos Alcaraz (6-3 y 6-2) en un duelo entre los dos primeros del ranking mundial. Horas antes, el italiano Sinner despachó al ruso Daniil Medvedev (6-3, 7-6 y 6-1) en la primera semifinal del día.

Djokovic no necesitó de su mejor juego contra un Alcaraz superado físicamente, quien cometió varios errores no forzados (22). El cuarto duelo del año entre ambos no alcanzó el nivel de la impresionante final de Wimbledon, ganada por el español, o la de Cincinnati, en la que se impuso Nole.